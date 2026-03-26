Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
На Волині судитимуть шістьох прикордонників, через яких понад 150 чоловіків незаконно виїхали за кордон

Вартість "послуги" - до 10 тисяч доларів з людини. 

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох прикордонників, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року інспектори свідомо не здійснювали належний контроль під час перевірки документів. Вони вносили до баз неправдиві дані про нібито наявність інвалідності у чоловіків, хоча жодних підтверджень не було.

"У результаті щонайменше 158 осіб незаконно виїхали до Польщі через пункт пропуску на Волині. Вартість «послуги» сягала до 10 тисяч доларів з людини", - йдеться в повідомленні.

Фігурантів викрили у листопаді минулого року. Усіх шістьох судитимуть за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон із використанням службового становища та порушення правил несення служби в умовах воєнного стану. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі. 

