На Волині судитимуть шістьох прикордонників, через яких понад 150 чоловіків незаконно виїхали за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт щодо шістьох прикордонників, які допомагали чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року інспектори свідомо не здійснювали належний контроль під час перевірки документів. Вони вносили до баз неправдиві дані про нібито наявність інвалідності у чоловіків, хоча жодних підтверджень не було.

"У результаті щонайменше 158 осіб незаконно виїхали до Польщі через пункт пропуску на Волині. Вартість «послуги» сягала до 10 тисяч доларів з людини", - йдеться в повідомленні.

Фігурантів викрили у листопаді минулого року. Усіх шістьох судитимуть за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон із використанням службового становища та порушення правил несення служби в умовах воєнного стану. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.