Військовим частинам Національної гвардії України указами Президента присвоєно почесні найменування та почесну відзнаку “За мужність та відвагу”.

Як зазначили у НГУ, найменування та відзнаки призначено з нагоди 12-ї річниці створення військового формування.

Відтепер 28 полк Національної гвардії України має почесне найменування “Чорнобильський”, 38 полк – “Поліський”, 26 полк – “Закарпатський”, 32 окремий батальйон – “Волинський”.

15 окремий батальйон Національної гвардії України нагороджено почесною відзнакою “За мужність та відвагу”.

“Це заслужене визнання бойового шляху, мужності, стійкості та самовідданої служби наших гвардійців. Сьогодні військовослужбовці цих військових частин, як і всі воїни Національної гвардії України, виконують бойові завдання на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, стримують ворога та завдають йому втрат. Водночас вони продовжують виконувати завдання в тилу – захищають критичну інфраструктуру, забезпечують громадський порядок, охорону важливих державних об’єктів та безпеку громадян”, – йдеться у пресрелізі.

