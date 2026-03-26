Він нібито не задекларував земельну ділянку, житловий будинок та автомобілі на 8 млн грн.

У Львівській області заступника начальника Львівського обласного ТЦК та СП судитимуть за підозрою у подані недостовірної інформації в електронній декларації, повідомили у ДБР.

Посадовець ТЦК на момент викриття виконував обов’язки керівника. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що за 2023–2024 роки посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі.

Майно він оформив на тещу, хоча фактично придбав за власні кошти.

Крім того, у декларації відсутні автомобілі Mercedes та Nissan, оформлені на батька та сестру посадовця, але фактично використовувалися ним і його дружиною.

Загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн.

За ініціативи ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку способу життя посадовця. Встановлено, що його офіційні доходи не відповідають вартості придбаного майна.

Посадовця судитимуть за декларування недостовірної інформації (ч. 1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкції передбачають до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.