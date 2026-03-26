Голову ЦВК Росії судитимуть за псевдовибори на окупованих територіях України

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови Центральної виборчої комісії РФ Елли Памфілової.

Як йдеться у пресрелізі, їй інкримінують пособництво посяганню на територіальну цілісність України, виправдовування збройної агресії рф та незаконний перетин державного кордону.

Слідство встановило, що вона організувала проведення на тимчасово окупованих територіях України низку політичних кампаній, спрямованих на легітимізацію їх включення до складу Росії. Йдеться про псевдореферендуми 2022 року на захоплених територіях Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, які Москва використала як привід для оголошення про “приєднання” цих регіонів.

Надалі Памфілова координувала проведення так званих “виборів” до окупаційних органів влади, включення цих територій до “Єдиного дня голосування”, а згодом – і до виборів президента РФ. Таким чином забезпечувалося їх поетапне інтегрування у політичну систему держави-агресора.

Слідство також встановило, що вона публічно підтримувала ці дії – під час виступів, у медіа та на зустрічах із керівництвом РФ виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала наративи, спрямовані на легітимізацію окупації.

Окремо задокументовано її незаконне перебування на тимчасово окупованій території України 10 вересня 2023 року, де вона координувала проведення так званих “виборів” до окупаційних представницьких і федеральних органів РФ у межах “Єдиного дня голосування”.

Фактично йдеться про використання виборчої системи рф як інструменту окупації: спочатку – для створення видимості підстав “приєднання” українських територій, а згодом – для закріплення цього через подальші псевдовибори та інтеграцію окупованих регіонів у політичний механізм Росії.