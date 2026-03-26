На Херсонщині через російську агресію за добу 9 людей дістали поранення.

Про це повідомив Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Інгулець, Токарівка, Берислав, Тараса Шевченка, Урожайне, Кучерське, Новорайськ, Хрещенівка, Шевченківка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Милове, Новокаїри, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопроводи, складські приміщення та приватний автомобіль.