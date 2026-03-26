Ворог за добу поранив 2 мешканців Сумщини

Протягом доби, з ранку 25 березня до ранку 26 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів: у Великописарівській громаді внаслідок влучання російського дрона поранені 60-річний чоловік і 45-річна жінка.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Садівська
- Миколаївська сільська
- Миколаївська селищна
- Миропільська
- Хотінська
- Юнаківська
- Краснопільська
- Ворожбянська
- Лебединська
- Білопільська
- Березівська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Хутір-Михайлівська
- Новослобідська
- Кириківська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, транспортні та технічні засоби;
- у Березівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, господарчу споруду;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
- у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративну будівлю;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;
- у Новослобідській громаді зруйновано приміщення будинку культури;
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, автомобілі;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватні легкові автомобілі;
- у Лебединській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено господарчу споруду;
- у Садівській громаді пошкоджено господарчу споруду.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 2 хвилини.