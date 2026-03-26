Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Ворог за добу поранив 2 мешканців Сумщини

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 25 березня до ранку 26 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів: у Великописарівській громаді внаслідок влучання російського дрона поранені 60-річний чоловік і 45-річна жінка.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Садівська
  • Миколаївська сільська
  • Миколаївська селищна
  • Миропільська
  • Хотінська
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Ворожбянська
  • Лебединська
  • Білопільська
  • Березівська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Хутір-Михайлівська
  • Новослобідська
  • Кириківська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, транспортні та технічні засоби;
  • у Березівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, господарчу споруду; 
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;
  • у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративну будівлю;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;
  • у Новослобідській громаді зруйновано приміщення будинку культури;
  • у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, автомобілі;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватні легкові автомобілі;
  • у Лебединській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено господарчу споруду;
  • у Садівській громаді пошкоджено господарчу споруду.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 2 хвилини.

