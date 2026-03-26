Ворог за добу поранив 2 мешканців Сумщини

Протягом доби, з ранку 25 березня до ранку 26 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 20 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів: у Великописарівській громаді внаслідок влучання російського дрона поранені 60-річний чоловік і 45-річна жінка.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Садівська

Миколаївська сільська

Миколаївська селищна

Миропільська

Хотінська

Юнаківська

Краснопільська

Ворожбянська

Лебединська

Білопільська

Березівська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Хутір-Михайлівська

Новослобідська

Кириківська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, транспортні та технічні засоби;

у Березівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, господарчу споруду;

у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлову будівлю;

у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративну будівлю;

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення;

у Новослобідській громаді зруйновано приміщення будинку культури;

у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок, автомобілі;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватні легкові автомобілі;

у Лебединській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено господарчу споруду;

у Садівській громаді пошкоджено господарчу споруду.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 18 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 2 хвилини.