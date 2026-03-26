Зеленський: США впевнені в готовності Путіна закінчити війну, тому відмовляються посилювати тиск

Український президент переконаний, що насправді Росія збирається воювати надалі, і зняття санкцій з неї допоможе їй отримати додаткові кошти на війну.

США переконані, що російський лідер Владімір Путін прагне закінчити війну проти України, тому не хочуть чинити додатковий тиск на Росію. А Україна впевнена, що Путін збирається воювати і далі, тож закликає до посилення тиску.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю Le Monde, уривки з якого опублікував Офіс президента в Telegram. Глава держави зазначив, що є різні погляди, і це нормально, але для завершення війни тиск необхідний.

“Ми не бачимо від Росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди”, – сказав він.

Зеленський розкритикував часткове зняття американських санкцій з нафтової промисловості Росії, оскільки завдяки цьому агресор отримав змогу заробляти на війну ще більше.

Також він сказав, що гроші – найбільш дефіцитна річ для України станом на зараз. Українська оборонна промисловість працює в половину сили, бо на збільшення бракує засобів. І тут могли б допомогти партнери, які потребують української зброї.

“Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система”, – сказав він.

Україна розраховує і на переговори про обмін її засобів ураження на ті, які є в достатній кількості в країнах Близького Сходу.

“До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом. Тому що скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони”, – сказав він.