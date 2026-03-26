ГоловнаСвіт

Демократка виграла вибори в окрузі, де розташована резиденція Трампа

Президент США був одним зі 115 тисяч зареєстрованих виборців. 

"Демократична партія виграла вибори на подвір'ї Трампа" - таким жартом відзначили у національному комітеті політсили успіх Емілі Грегорі на спеціальних виборах у 87-ому окрузі Флориди.

Як пише BBC, демократка змогла завдати поразки республіканцю Джону Мейплзу на території, де розташована помпезна резиденція президента США Мар-а-Лаго. Сам Дональд Трамп був у списку зареєстрованих виборців - один зі 115 тисяч жителів регіону Палм-Біч.

У 2024 році перевага республіканців в окрузі не викликала сумніву - відрив у 19%. Але трохи більше одного року президентства Трампа суттєво змінили електоральні симпатії.

Президент публічно підтримував Джона Мейплза і закликав "великих патріотів" голосувати за нього через власні соцмережі, але позитивного ефекту це не мало.

Республіканці провалюють спеціальні вибори епохи Трампа - коли місце у Палаті представників звільняється через смерть чи відставку когось з обранців. Це викликає тривогу у партії фактично за пів року до проміжних виборів, на яких буде переобрано Палату представників і третину Сенату. 

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies