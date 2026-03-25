Зеленський: США нададуть Україні гарантії безпеки у разі відмови від Донбасу

США можуть надати Україні гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди, у разі передачі Донбасу Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.
Зеленський заявив, що зараз, коли Сполучені Штати зосереджені на власному конфлікті з Іраном, Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити війну.
«Американці готові завершити оформлення гарантій безпеки на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу», – сказав Зеленський.
Президент України заявив, що такий вихід поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки він поступиться Росії сильними оборонними позиціями регіону.
Він також додав, що Росія робить ставку на те, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і піде з них.
Також Зеленський подякував адміністрації Трампа за збереження поставок систем протиракетної оборони Patriot, незважаючи на зростання попиту на цю зброю через конфлікт у Перській затоці.
Президент додав, що Україна досягає прогресу у виробництві власних ракет далекого радіуса дії та безпілотників, що дозволяє завдавати ударів глибоко всередині Росії у відповідь на бомбардування українських міст.
- Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками.