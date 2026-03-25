Зеленський: США нададуть Україні гарантії безпеки у разі відмови від Донбасу

США можуть надати Україні гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди, у разі передачі Донбасу Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Зеленський заявив, що зараз, коли Сполучені Штати зосереджені на власному конфлікті з Іраном, Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити війну.

«Американці готові завершити оформлення гарантій безпеки на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу», – сказав Зеленський.

Президент України заявив, що такий вихід поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки він поступиться Росії сильними оборонними позиціями регіону.

Він також додав, що Росія робить ставку на те, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і піде з них.

Також Зеленський подякував адміністрації Трампа за збереження поставок систем протиракетної оборони Patriot, незважаючи на зростання попиту на цю зброю через конфлікт у Перській затоці.

Президент додав, що Україна досягає прогресу у виробництві власних ракет далекого радіуса дії та безпілотників, що дозволяє завдавати ударів глибоко всередині Росії у відповідь на бомбардування українських міст.