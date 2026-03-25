МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський: США нададуть Україні гарантії безпеки у разі відмови від Донбасу

Зеленський заявив, що Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити війну.

Зеленський: США нададуть Україні гарантії безпеки у разі відмови від Донбасу
 США можуть надати Україні гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди, у разі передачі Донбасу Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Зеленський заявив, що зараз, коли Сполучені Штати зосереджені на власному конфлікті з Іраном, Трамп чинить тиск на Україну, намагаючись швидко припинити війну.

«Американці готові завершити оформлення гарантій безпеки на високому рівні, як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу», – сказав Зеленський.

Президент України заявив, що такий вихід поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи, оскільки він поступиться Росії сильними оборонними позиціями регіону.

Він також додав, що Росія робить ставку на те, що Вашингтон втратить інтерес до переговорів і піде з них.

Також Зеленський подякував адміністрації Трампа за збереження поставок систем протиракетної оборони Patriot, незважаючи на зростання попиту на цю зброю через конфлікт у Перській затоці.

Президент додав, що Україна досягає прогресу у виробництві власних ракет далекого радіуса дії та безпілотників, що дозволяє завдавати ударів глибоко всередині Росії у відповідь на бомбардування українських міст.

  • Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками.
