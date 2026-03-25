На Харківщині усі бригади ЕМД, що працюють поблизу зони бойових дій обладнають РЕБами

Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині зафіксовано понад 190 випадків пошкодження автомобілів екстреної медичної допомоги.

"У зв’язку з цим питання безпеки медиків є одним із пріоритетних", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Всі бригади медиків на Харківщині забезпечені засобами індивідуального захисту. Частину карет швидкої допомоги вже обладнали системами радіоелектронної боротьби.

Найближчим часом в ОВА планують досягти стовідсоткового оснащення бригад, які працюють поблизу зони бойових дій, засобами РЕБ.