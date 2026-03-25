Зеленський доручив посилити захист систем водопостачання

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з регіонами, які зазнали російських ударів, та доручив посилити протиповітряну оборону, зокрема у західних областях країни.
За словами глави держави, особливу увагу під час наради приділили Чернігівській області, де протягом дня тривали роботи з відновлення електропостачання після обстрілів.
"Я доручив урядовцям і команді Офісу Президента також пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України. Треба додати рубежів захисту – це чітке завдання", – наголосив Зеленський.
Президент додає, що наразі є інформація про підготовку Росією нової операції, спрямованої проти систем водопостачання України.
У зв’язку з цим президент підкреслив необхідність максимально відповідального ставлення до захисту критичної інфраструктури на місцях.
"У кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", – наголошує президент Зеленський.
Окремо глава держави повідомив, що провів координацію з Прем’єр-міністром України, керівництвом Нафтогазу, урядовцями та міністром оборони щодо виконання ключових завдань у сфері безпеки.
До посилення обороноздатності також залучені Збройні Сили України та Повітряні сили України, які мають виконати визначені завдання з протидії повітряним загрозам.