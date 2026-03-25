Лубінець: Україні вдалося повернути понад 2000 викрадених Росією дітей

Росія систематично викрадає та примусово переміщує українських дітей ще з 2014 року.

У Люксембурзі відбувся перший захід у межах проєкту "Advocacy Coalition — Defending Our Future Now", присвячений проблемі викрадення Росією українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я звернувся до міжнародної спільноти з важливим меседжем: Росія систематично викрадає та примусово переміщує українських дітей ще з 2014 року", – наголошує він.

За словами Лубінця, до початку війни на тимчасово окупованих територіях України проживало близько 1,6 млн дітей. Лише за період з лютого по грудень 2022 року понад 700 000 дітей були насильно вивезені до Росії, і ця цифра не відображає повного масштабу трагедії.

Світ нарешті визнав, що депортація українських дітей є злочином проти людяності, а перешкоджання їхньому поверненню — військовим злочином.

Проте, за словами Лубінця, справа значно глибша: російська політика спрямована не лише на фізичне вивезення дітей, а й на позбавлення їх ідентичності, мови, родини та культурної пам’яті, що має ознаки геноцидного наміру.

Під час заходу омбудсман супроводжував українську дитину, яка вже повернулася додому. Дівчина розповіла про переслідування батьків на тимчасово окупованих територіях, примусове навчання у російській школі та необхідність отримати російський паспорт і співати державний гімн Росії, щоб мати змогу виїхати.

Станом на сьогодні додому повернулися 2 060 дітей, з них 424 — завдяки роботі Офісу Омбудсмана. Проте тисячі дітей досі залишаються на території Росії.

Лубінець наголосив на необхідності рішучих дій: забезпечити повернення кожної дитини, надати їй безпеку та підтримку, а також право на відновлення нормального дитинства. "Це наша спільна відповідальність перед нинішнім і майбутнім поколінням України", — підкреслив депутат.