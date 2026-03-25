Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині, постраждала людина

Російські окупанти вранці 25 березня атакували населений пункт Білозерка Херсонської області. Є поранений.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Через ворожий обстріл меддопомога знадобилась місцевому мешканцю Білозерки. 72-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Потерпілий перебуває під наглядом лікарів.
Також до лікарні звернулась дівчина, яка 19 березня потрапила під російський обстріл у Корабельному районі Херсона. У неї діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
- За минулу добу через російську агресію у Херсонській області одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.