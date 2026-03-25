Росія атакувала Харків і область дронами. Є жертва і поранені (оновлено)

Вранці 25 березня російська армія атакувала Холодногірський і Новобаварський райони Харкова. Також вона атакувала дроном цивільне авто в Золочівській громаді, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов. За оновленими даними станом на 13:17, кількість потерпілих зросла до дев'яти.

Зокрема, постраждала дівчина 15 років – у неї гостра реакція на стрес.

"Стисло про наслідки ударів по Холодногірському та Новобаварському районам. У першому випадку – удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. Вибито вікна у квартирах. Є постраждалі. В другому – влучання на території приватного сектору. Пошкоджено газову мережу, сталася пожежа даху будинку. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі", – сказав мер міста Терехов.

За даними Синєгубова, вибуховий поранень зазнали жінки 66, 70, 84 років та 71-річний чоловік. Одна з жінок перебуває у важкому стані.

Гостра реакція на стрес – у 48-річного чоловіка та 15-річної дівчини.



