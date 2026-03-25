На Чернігівщині затримали двох чоловіків, які вчинили розбійний напад на ветерана ЗСУ

Поліція Чернігівщини затримала двох озброєних зловмисників, які вчинили розбійний напад на ветерана Збройних сил України, щоб заволодіти його коштами у сумі 270 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Повідомлення про розбійний напад надійшло до поліції 24 березня. 43-річний мешканець с. Стольне Менської громади заявив, що до нього в дім увірвалися двоє невідомих у балаклавах.

"Потерпілому ветерану зв’язали руки липкою стрічкою, побили та, погрожуючи застосуванням зброї, змусили повідомити пароль до мобільного телефону. Після цього нападники заволоділи телефоном потерпілого та втекли. За допомогою пароля до мобільного телефону чоловіка, зловмисники невдовзі отримали доступ до його банківського рахунку та зняли кошти у сумі 270 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Поліцейські за "гарячим слідом" затримали двох осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявились односельці потерпілого чоловіка - 19-річний та 47-річний жителі Менської громади. Правоохоронці вилучили у них балаклави, автомат АК-74, два пістолети, гранату з запалом, набої, мобільний телефон потерпілого та інші речові докази, що свідчать про їх причетність до злочину.

Фото: Нацполіція

Затриманих помістили їх до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.