Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
На Чернігівщині затримали двох чоловіків, які вчинили розбійний напад на ветерана ЗСУ

Погрожуючи зброєю, вони отримали доступ до його банківського рахунку та зняли 270 тисяч гривень.

Фото: Нацполіція

Поліція Чернігівщини затримала двох озброєних зловмисників, які вчинили розбійний напад на ветерана Збройних сил України, щоб заволодіти його коштами у сумі 270 тисяч гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Повідомлення про розбійний напад надійшло до поліції 24 березня. 43-річний мешканець с. Стольне Менської громади заявив, що до нього в дім увірвалися двоє невідомих у балаклавах. 

"Потерпілому ветерану зв’язали руки липкою стрічкою, побили та, погрожуючи застосуванням зброї, змусили повідомити пароль до мобільного телефону. Після цього нападники заволоділи телефоном потерпілого та втекли. За допомогою пароля до мобільного телефону чоловіка, зловмисники невдовзі отримали доступ до його банківського рахунку та зняли кошти у сумі 270 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські за "гарячим слідом" затримали двох осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявились односельці потерпілого чоловіка - 19-річний та 47-річний жителі Менської громади. Правоохоронці вилучили у них балаклави, автомат АК-74, два пістолети, гранату з запалом, набої, мобільний телефон потерпілого та інші речові докази, що свідчать про їх причетність до злочину. 

Затриманих помістили їх до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

﻿
Читайте також
