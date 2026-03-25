За минулу добу росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у Дружківці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 4 людини в області за добу дістали поранення: у Дружківці та Добропіллі.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 людей, зокрема 28 дітей.

Покровський район

У Добропіллі поранено 2 людини.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 8 багатоповерхівок; у Райгородку пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено підприємство.

У Слов'янську пошкоджено приватний будинок, 3 склади і 2 автівки; у Билбасівці пошкоджено 11 приватних будинків і 2 автівки.

У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені; пошкоджено 12 приватних будинків, гараж та інфраструктуру. У Костянтинівці знищено багатоповерхівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.