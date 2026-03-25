Славутич знову залишився без центрального електропостачання

Внаслідок ранкової атаки місто Славутич знеструмлене. Без централізованого електропостачання залишилася 21 000 мешканців.

Критичну інфраструктуру перевели на резервні джерела живлення. Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Микола Калашник.

“Тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах”, – сказав він.

Зв’язок та Інтернет доступні, Пункти незламності відкриті і готові.

Це вже друге тотальне знеструмлення Славутича за менш ніж тиждень. Внаслідок атаки в ніч на 21 березня місто також залишилося без електропостачання.