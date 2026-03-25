Росіяни знову вдарили по Полтавській області. Ушкоджено житловий сектор

За даними місцевої влади і рятувальників, минулося без потерпілих.

У ніч на 25 березня росіяни знову вдарили по Полтавській області. Пошкоджені будинки і господарчі споруди в Полтавській області.

Інформації про потерпілих немає. Про це повідомили голова ОВА Віталій Дяківнич і ДСНС у Telegram.

“Попередньо, зафіксовані пошкодження навчального закладу, двох магазинів зі складськими приміщеннями, багатоквартирного житлового будинку, приватних домоволодінь та вантажного вагона із зерном”, – розповіли рятувальники.

Дяківнич згодом уточнив, що "пошкоджено 20 приватних будинків, багатоквартирні будинки, освітній заклад, 2 магазини, автівки та вагон із зерном".

Наслідки атаки в Миргородському районі

Удар по Полтавській області

Попереднього удару росіяни завдали за ніч до цього. Загинули двоє людей, поранень дістали ще 12.