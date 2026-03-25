Зросла кількість постраждалих від російських атак у Вінницькій області

Кількість постраждалих від російських атак у Вінницькій області зросла до 18. Раніше також повідомлялося про одного загиблого.
Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Двоє поранених залишаються у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості.
Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, 7 багатоквартирних та ще чотирьох будинків у місцях загального користування.
Один приватний будинок знищено повністю, два мають значні ушкодження.
В інших – вибуховими хвилями та уламками вибито вікна, пошкоджено дахи, двері та фасади.