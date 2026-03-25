Румунія засудила атаки Росії проти цивільного населення і руйнування історичного центру Львова

Удари Росії по житлових будинках та архітектурних пам’ятках є серйозними порушеннями міжнародного права і мають бути суворо покарані.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою в соцмережі Х.

"Румунія рішуче засуджує жорстокі атаки Російської Федерації на місто Львів, які завдали шкоди цивільному населенню та спричинили руйнування його історичного центру, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Націлювання на житлові райони та цивільну інфраструктуру є явною тактикою незаконної війни Росії проти України. Ці умисні дії є серйозними порушеннями міжнародного права і повинні бути суворо покарані", – написала Цою.

Вона наголосила на повній солідарності Румунії з Україною, зокрема - щодо притягнення до відповідальності винних в руйнуванні культурної спадщини.