Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСвіт

Румунія засудила атаки Росії проти цивільного населення і руйнування історичного центру Львова

"Ці умисні дії є серйозними порушеннями міжнародного права і повинні бути суворо покарані".

Ілюстративне фото
Фото: shop.vts.ua

Удари Росії по житлових будинках та архітектурних пам’ятках є серйозними порушеннями міжнародного права і мають бути суворо покарані.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою в соцмережі Х.

"Румунія рішуче засуджує жорстокі атаки Російської Федерації на місто Львів, які завдали шкоди цивільному населенню та спричинили руйнування його історичного центру, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Націлювання на житлові райони та цивільну інфраструктуру є явною тактикою незаконної війни Росії проти України. Ці умисні дії є серйозними порушеннями міжнародного права і повинні бути суворо покарані", – написала Цою.

Вона наголосила на повній солідарності Румунії з Україною, зокрема - щодо притягнення до відповідальності винних в руйнуванні культурної спадщини.

  • Внаслідок атаки дронами по Україні 24 березня, у Львові пошкодження зазнали памʼятки архітектури, зокрема, частина об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів - історичний центр". Цей об’єкт належить до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою та Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції.
  • Постраждала також пам’ятка архітектури національного значення - ансамбль Бернардинського монастиря. 
  • Крім того, пошкоджень зазнала будівля Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».
  • Як заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, в Україну прибудуть експерти ЮНЕСКО, які будуть оцінювати наслідки  обстрілу.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies