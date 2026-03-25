Литовський Сейм провалив заборону для росіян і білорусів брати участь у виборах

На місцевому рівні голосувати та обиратися мають право навіть громадяни держав-агресорів.

Сейм Литви
Фото: ЕРА/UPG

У литовському парламенті у вівторок було відхилено пропозицію щодо внесення змін до конституції для унеможливлення допуску росіян та білорусів до участі у місцевих виборах.

Як пише LRT, згідно з чинним законодавством країни, право голосу на муніципальних виборах належить не лише громадянам Литви, але й іноземним резидентам з постійним статусом. Громадян Росії серед таких наразі трохи більше 8 тисяч осіб, а Білорусі - приблизно 4 тисячі.

Законопроєкт про захист демократичних процесів від вихідців з країн-агресорів подала представниця опозиції Даля Асавічюте-Гружаускене. Вона наголошувала на тому, що Росія не лише веде війну проти України, але й активно втручається у виборчі процеси в усіх країнах Європи.

Документ пропонував обмежити виборче право на місцевих виборах лише громадянами Литви та інших держав, які "відповідають критеріям європейської та євроатлантичної інтеграції".

Проте під час голосування лише 28 членів Сейму висловилися за зміни, ще 28 проголосували проти, 14 утрималися. Цього не вистачило, щоб рішення було ухвалене.

﻿
Читайте також
