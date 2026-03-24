Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати на удар російським безпілотником по центру Львова, під час якого було пошкоджено об’єкт Світової спадщини.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Росія жорстоко вдарила по центральній частині Львова — міста виняткової культурної цінності та об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Було завдано шкоди об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. Я закликаю Генерального директора ЮНЕСКО негайно відреагувати на цей злочин у найрішучіших формулюваннях", - наголосив Сибіга.
Міністр зазначив, що жорстокі порушення Росією міжнародного права мають бути зустрінуті відповідальністю.
"Росія робить саме те, що іранський режим робить на Близькому Сході, але в самому центрі Європи. Росія доводить свій статус держави-терориста. І саме так до неї слід ставитися - через силу, а не слабкість, і посилення тиску на всіх фронтах", - наголосив Сибіга.
- Як повідомлялося, сьогодні у Львові через російську атаку безпілотниками пошкоджень зазнав ансамбль Бернардинського монастиря – памʼятка архітектури національного значення. За даними на 17:46 кількість потерпілих зросла до 13. Одна людина в важкому стані.