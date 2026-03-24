Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
​Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати на удар Росії по об'єкту Світової спадщини у Львові

"Росія доводить свій статус держави-терориста. І саме так до неї слід ставитися".

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО відреагувати на удар російським безпілотником по центру Львова, під час якого було пошкоджено об’єкт Світової спадщини.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Росія жорстоко вдарила по центральній частині Львова — міста виняткової культурної цінності та об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Було завдано шкоди об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. Я закликаю Генерального директора ЮНЕСКО негайно відреагувати на цей злочин у найрішучіших формулюваннях", - наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що жорстокі порушення Росією міжнародного права мають бути зустрінуті відповідальністю.

"Росія робить саме те, що іранський режим робить на Близькому Сході, але в самому центрі Європи. Росія доводить свій статус держави-терориста. І саме так до неї слід ставитися - через силу, а не слабкість, і посилення тиску на всіх фронтах", - наголосив Сибіга.

