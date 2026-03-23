Головне за понеділок, 23 березня: понад 150 боєзіткнень, атаки на Дніпропетровщині, удари по Одещині

Бойові дії на Донеччині, 152 бойових зіткнень, ворожі обстріли, закінчення опалювального сезону в столиці. Яким запам’ятається 1489-й день повномасштабної війни.

На Одещині ворожий дрон влучив у зупинку громадського транспорту. Є поранені.

"Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі", - повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок удару постраждали двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік. Вони в стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 березня відбулося 152 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку ситуація залишається найскладнішою, там за добу росіяни штурмували 27 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 березня – в новині.

Упродовж дня росіяни понад 60 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Унаслідок атак 8 людей постраждали, серед них –дитина.

На Синельниківщині ворог атакував Василькіську, Межівську і Дубовиківську громади. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, магазин. Поранені шестеро людей. Серед них – 14-річна дівчинка. Вона у лікарні, як і троє дорослих. 70-річний чоловік у важкому стані.

Докладніше – в новині.

Законопроєкт про перші повоєнні вибори готовий на 65% - для завершення фінального тексту знадобиться ще щонайменше півтора місяця. Питання регулювання криптовалют у виборчому процесі та протидія російському втручанню потребують додаткового часу та вивчення європейського досвіду.

Про це в коментарі LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. На думку експертки, початкові плани завершити напрацювання законопроєкту до кінця лютого не відповідали реальним масштабам викликів.

Станом на сьогодні найбільш опрацьованими є організаційні, адміністративні та технічні блоки майбутнього законопроєкту. Зокрема значний прогрес досягнуто у питанні організації голосування українців за кордоном, що відбувається за активної координації з Міністерством закордонних справ.

Подробиці – в новині.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич на форумі Громадянської мережі ОПОРА "Ключові виклики електоральної демократії після великої війни" зазначив, що Україні необхідно розширити мережу виборчих дільниць за межами дипломатичних установ, щоб забезпечити право голосу мільйонам переселенців за кордоном.

Проте запуск такої системи потребує тривалої підготовки, значного фінансування та офіційних дозволів від іноземних держав.

Наразі відомство працює у межах чинного законодавства, яке обмежує створення дільниць територіями закордонних дипломатичних установ. На сьогодні функціонує 104 такі установи, а за умови максимального розширення їхню кількість можна довести до 150.

Докладніше – в новині.

У вівторок, 24 березня, у Києві завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалила міська рада, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, а також - необхідність раціонального використання енергоносіїв.

"Виважене та своєчасне рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління", - йдеться в повідомленні.

