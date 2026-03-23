На Херсонщині до лікарні звернувся цивільний, який зазнав поранень унаслідок атаки РФ

До лікарні доставили мешканця Комишан Херсонської області, який постраждав унаслідок російської атакий 20 березня.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Медична допомога знадобилась чоловіку, який зранку 20 березня постраждав через російський обстріл Комишан", – ідеться у повідомленні.

71-річний місцевий житель перебував на власному подвірʼї у момент атаки. Він дістав вибухову травму, поранення руки та забій грудної клітини.

Потерпілого госпіталізували.