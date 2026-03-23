Кремль штучно створює умови, за яких перебування в країні без паспорта РФ практично неможливе.

Росія розробила механізм примусового залучення іноземних громадян до військової служби, уникаючи при цьому прямого вербування.

Про це повідомляє СЗРУ.

За даними розвідки, через значні втрати в Україні, Кремль використовує мігрантів, які перебувають в Росії без громадянства. Оскільки більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки офіційно виступають проти вербування своїх громадян до російської армії, влада обрала обхідний шлях – штучно створювати умови, за яких перебування в країні без паспорта РФ стає практично неможливим. Єдиний пропонований вихід – контракт зі збройними силами Росії, що автоматично відкриває шлях до громадянства.

Як повідомляє розвідка, посилаючись на МВС Росії, у 2024 році кордон примусово залишили понад 157 тис. іноземців-порушників міграційного законодавства – на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цифра впала до 72 тис. осіб. Міністр внутрішніх справ Колокольцєв пояснив розрив просто: «Могли б відправити в 10 разів більше, але не вистачає фінансування». Ті ж, кого не вислали, незабаром можуть отримати альтернативу – фронт.

Також суттєво зросли штрафи для іноземців за порушення режиму перебування в Росії.

"Зростання штрафів традиційно супроводжується збільшенням хабарів – і кремль це розуміє. Реальна мета механізму інша: змусити мігрантів, які прагнуть нормалізувати становище своїх родин й уникнути переслідувань, самостійно підписати контракт", - йдеться в повідомленні.