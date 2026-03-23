Росія маскує вербування іноземних громадян до залучення у війну проти України

Кремль штучно створює умови, за яких перебування в країні без паспорта РФ практично неможливе.

Фото: EPA/UPG

Росія розробила механізм примусового залучення іноземних громадян до військової служби, уникаючи при цьому прямого вербування.

Про це повідомляє СЗРУ.

За даними розвідки, через значні втрати в Україні, Кремль використовує мігрантів, які перебувають в Росії без громадянства. Оскільки більшість країн Азії, Африки та Латинської Америки офіційно виступають проти вербування своїх громадян до російської армії, влада обрала обхідний шлях – штучно створювати умови, за яких перебування в країні без паспорта РФ стає практично неможливим. Єдиний пропонований вихід – контракт зі збройними силами Росії, що автоматично відкриває шлях до громадянства.

Як повідомляє розвідка, посилаючись на МВС Росії, у 2024 році кордон примусово залишили понад 157 тис. іноземців-порушників міграційного законодавства – на 45% більше, ніж роком раніше. У 2025 році цифра впала до 72 тис. осіб. Міністр внутрішніх справ Колокольцєв пояснив розрив просто: «Могли б відправити в 10 разів більше, але не вистачає фінансування». Ті ж, кого не вислали, незабаром можуть отримати альтернативу – фронт.

Також суттєво зросли штрафи для іноземців за порушення режиму перебування в Росії.

"Зростання штрафів традиційно супроводжується збільшенням хабарів – і кремль це розуміє. Реальна мета механізму інша: змусити мігрантів, які прагнуть нормалізувати становище своїх родин й уникнути переслідувань, самостійно підписати контракт", - йдеться в повідомленні.

