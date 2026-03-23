ГоловнаСуспільствоВійна

Грудень став переломним: втрати РФ перевищили її здатність відновлювати сили, - «Мадяр» в інтерв’ю «The Economist»

З початку зими українські безпілотники вбили або вивели з ладу щонайменше на 8 776 солдатів більше, ніж Росія замінила, каже командувач СБС. 

«Грудень став поворотним моментом, першим місяцем, коли підтверджені втрати Росії від українських безпілотників перевищили кількість вербованих. З початку зими українські безпілотники вбили або вивели з ладу щонайменше на 8 776 солдатів більше, ніж Росія замінила. Росія продовжує здобувати мало територій за свої втрати», - пише The Economist.

Як зазначає британське видання, завдяки суворим протоколам безпеки, які запровадив «Мадяр», кумулятивний рівень втрат в Силах безпілотних систем не перевищує 1%.  

«Мадяр» наполягає на наявності резервної копії для кожного елемента обладнання, що є уроком, отриманим під час кількох клінічних смертельних випадків. Каже, що його суворі протоколи безпеки утримують кумулятивний рівень втрат у його підрозділі на рівні лише 1%. Він стверджує, що Сили безпілотних систем зараз вбивають 400 росіян лише за одного українця, а кожне вбивство ворога коштує 878 доларів. Як зазначає «Мадяр»: «ми повинні обмінювати пластик і метал на мертвих росіян. Це найкращий обмінний курс», - йдеться в статті. 

Як зазначає The Economist, СБС «Мадяра» має екосистему з 15 взаємопов’язаних функцій – від глушіння до спостереження, мінування та виробництва вибухівки. 

«Сотня з гаком екранів бункера показує, наскільки просунулися операції. Кожна місія, чи то удар безпілотника, чи сеанс радіоелектронної боротьби, реєструється та перевіряється відео, а потім передається в програмне забезпечення для бізнес-розвідки, яке пан Бровді перепрофілював зі своїх часів роботи торговцем зерном. Вбивства керуються ближче до фронту. Команди діють за 3-5 км за лінією фронту, під наглядом лише бойових капітанів у штаб-квартирі. Пан Бровді каже, що підрозділ має екосистему з 15 взаємопов’язаних функцій, від глушіння до спостереження, мінування та виробництва вибухівки. Це концепція, яку генерали НАТО ще не осягнули», - пише The Economist.

Видання зазначає, що у «Мадяра» немає сумнівів щодо знищення ворогів, які прийшли на його землю зі зброє в руках вбивати людей. 

«Я не відчуваю жодних моральних застережень. Жодних. Людина з гвинтівкою в руці на моїй землі йде, щоб убити мене. Або я вбиваю його, або він вбиває мене. Мільйони українців, включаючи мою матір, черпають силу з того, що ми робимо», - зазначив «Мадяр».

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies