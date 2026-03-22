Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати елементи російської ППО на оперативній глибині ворога, повідомляє командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі.

За його словами, 22 березня у Брянській області РФ українські оператори дронів ліквідували високомобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності "Бук-М3" разом з розрахунком, а також уразили пуско-заряджальну установку ЗРК "Бук-М2".

Операцію виконали пілоти 413-го окремого полку СБС "Рейд".

Крім того, бійці 1-го окремого центру СБС успішно вразили радіолокаційну станцію "Тріумф" із складу російського зенітно-ракетного комплексу С-400 на тимчасово окупованій території Донецької області.

Лише з 1 по 22 березня підрозділи СБС знищили 26 елементів російської системи ППО на оперативній глибині.

Усього станом на ранок 22 березня Сили безпілотних систем ЗСУ знищили або уразили 25 612 цілей противника, серед яких – 7073 одиниці особового складу.