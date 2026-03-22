Партизани "АТЕШ" провели чергову диверсію у лавах армії РФ

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про чергову успішну диверсію в лавах російської армії. Один із агентів підпалив військове авто у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині, через що транспорт більше не підлягає відновленню.

За інформацією руху, агент зі складу 123-ї окремої артилерійської бригади ЗС РФ, що діє на Лиманському напрямку, підпалив автомобіль із символікою Z. Машина вигоріла вщент.

Партизани зазначають, що це не перша диверсія та що дедалі більше російських військових виходять на контакт із партизанами.

Основна причина звернень – накази командування РФ штурмувати позиції без підготовки та належної техніки, що значно підвищує ризики для особового складу.

"Сіверськодонецьк – один із ключових тилових вузлів Лиманського напрямку: тут зосереджено техніку, особовий склад та логістику, що забезпечують роботу артилерії по українських позиціях. Але тил для путінської армії давно перестав бути безпечним", – підкреслили у "АТЕШ".