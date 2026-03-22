22 березня російські окупанти завдали удару по Кривому Розі Дніпропетровської області. Пошкоджено промисловий об'єкт.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих. На місці працюють усі екстрені служби. Наслідки встановлюються", – ідеться у повідомленні.
- Уночі російські окупанти майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина постраждала.