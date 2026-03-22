Суспільство / Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували чотири райони, є руйнування та постраждалі

Унаслідок учорашньої атака на Синельниківщині постраждав 22-річний чоловік. 

наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі російські окупанти майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Одна людина постраждала.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог бив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, та Покровській громаді. Пошкоджені інфраструктура, багатоквартирні і приватні будинки, господарські споруди, сонячні панелі, автівки.

На Синельниківщині під ударом були Петропавлівська і Миколаївська громади. Виникла пожежа. Зруйнована оселя, ще 5 – понівечені.

За уточненою інформацією, через учорашню атаку на район постраждав 22-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості, наголосив Ганжа.

У Тернівці Павлоградського району, за його словами, зруйнований дачний будинок. Горіла господарська споруда, а у Софіївський громаді, що на Криворіжжі, пошкоджена інфраструктура.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies