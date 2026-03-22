РФ атакувала Броварський район Київщини, є пошкодження

Уночі 22 березня російські окупанти атакували Київську область ударними дронами. Виникли пожежі на підприємствах, пошкоджені будинки та цивільні авто.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Чергова нічна ворожа атака дронів на Київщину. Під ударом — мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей", — ідеться у повідомленні.

Наслідки атаки зафіксували у Броварській громаді. Там пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа — її вже локалізовано.

Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку.

Обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

