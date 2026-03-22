ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини

Є загиблі і поранені.

Росіяни знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 34 населені пункти Херсонської області. Загинула людина, ще троє поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Придніпровське, Приозерне, Садове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Незламне, Новодмитрівка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Томарине, Урожайне, Кучерське, Михайлівка, Золота Балка, Червоне, Новорайськ, Дудчани, Саблуківка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили господарчі споруди та  адмінбудівлю.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення.

