В Одесі запрацювала Служба 112 для південного макрорегіону.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Такі центри вже діють у Києві, Львові та Дніпрі — загалом їх чотири в Україні.

Достатньо одного дзвінка, щоб повідомити про надзвичайну подію. Оператори швидко з’єднують із відповідними екстреними службами.

Від початку роботи у липні 2023 року Служба 112 уже опрацювала понад 11 мільйонів викликів.

Під час зимового періоду служба також приймала звернення від людей щодо відсутності світла і тепла в домівках.

Номер 112 працює навіть за відсутності мобільного зв’язку. Потрібно підключитися до мережі Wi-Fi та завантажити застосунок 112 Ukraine. Зробити це можна за посиланням.

Як зазначила Свириденко, розбудова Служби 112 — один із компонентів євроінтеграційного шляху України. У межах кредитної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на розбудову центрів передбачено 40 млн євро.