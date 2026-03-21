Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
В Одесі запрацювала Служба 112 для південного макрорегіону

Такі центри вже діють у Києві, Львові та Дніпрі.

Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

Достатньо одного дзвінка, щоб повідомити про надзвичайну подію. Оператори швидко з’єднують із відповідними екстреними службами.

Від початку роботи у липні 2023 року Служба 112 уже опрацювала понад 11 мільйонів викликів.

Під час зимового періоду служба також приймала звернення від людей щодо відсутності світла і тепла в домівках. 

Номер 112 працює навіть за відсутності мобільного зв’язку. Потрібно підключитися до мережі Wi-Fi та завантажити застосунок 112 Ukraine. Зробити це можна за посиланням.

Як зазначила Свириденко, розбудова Служби 112 — один із компонентів євроінтеграційного шляху України. У межах кредитної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на розбудову центрів передбачено 40 млн євро. 

﻿
Читайте також
