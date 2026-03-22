Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Малій Токмачці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж минулої доби росіяни завдали 700 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак РФ дві людини загинули, вісім зазнали поранень.

РФ за добу завдала 700 ударів по 39 населених пунктах області.

