Упродовж минулої доби росіяни завдали 700 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак РФ дві людини загинули, вісім зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Минулої доби російські війська здійснили 23 авіаудари по Веселянці, Оріхову, Гуляйпільському, Заливному, Шевченківському, Терсянці, Новому Полю, Самійливці, Широкому, Рівному, Копанях, Чарівному, Верхній Терсі, Воздвижівці.
395 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Бабурку, Біленьке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Прилуки, Добропілля, Цвіткове.
Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Малій Токмачці.
277 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках.
Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та об’єктів інфраструктури.
- Уранці 21 березня російські окупанти атакували місто Запоріжжя. Унаслідок атаки по приватному будинку загинули чоловік і жінка, двоє дітей отримали травми.