Паліса: українських військових залучать до майбутніх навчань НАТО Red Team

Україну відвідала делегація військового командування НАТО на чолі з адміралом П’єром Вандьє.

Вперше від початку повномасштабної війни Україну відвідала делегація військового командування НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО з питань трансформації, адміралом П’єром Вандьє.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника як Red Team. Такий формат передбачає відпрацювання сценаріїв протидії реальним бойовим тактикам.

За словами Паліси, досвід участі українських підрозділів у навчаннях минулого року вже продемонстрував союзникам новітні підходи до ведення війни, а українські команди у межах навчальних сценаріїв показали суттєву перевагу.

Окрему увагу під час переговорів приділили розвитку Спільного центру НАТО–Україна (JATEC). Наразі сторони виходять на фінальний етап розгортання українських систем управління, а також працюють над посиленням аналітичних спроможностей і масштабуванням навчальних програм.

"Сьогодні Україна – це не лише споживач безпеки. Україна – це її виробник", — підкреслив Павло Паліса.

