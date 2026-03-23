ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: СБУ і Сили оборони вразили найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі

СБУ разом із Силами оборони уразила нафтотермінал порту Приморськ – ключовому експортному хабі Росії на Балтійському морі.

Про це повідомили джерела LB.ua у спецслужбі.

Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони (СБС, ССО, ГУР та ДПСУ) влаштували “бавовну” на нафтовому терміналі порту Приморськ у Ленінградській області. 

Це найбільший нафтовий порт РФ на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Через нього проходить значна частина поставок нафти на зовнішні ринки, зокрема й через “тіньовий флот”. 

Лише у 2025 році через нього перевалили понад 46,6 млн тонн нафти.

Після атаки на території нафтотерміналу почалася пожежа. Палають резервуари з нафтою та нафтопродуктами. Влучання та займання підтвердила місцева влада, яка наразі проводить евакуацію персоналу.

“Кожен проданий барель російської нафти – це кошти, які йдуть на війну проти України. Тому СБУ продовжує систематичну роботу, щоб зменшити ці надходження. Такі спецоперації триватимуть доти, поки росія не припинить агресію проти нашої держави”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies