Сирський: упродовж чотирьох діб підвищилася інтенсивність наступу РФ, було понад 600 штурмів

Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках.

Із 17 до 20 березня, тобто протягом чотирьох діб підвищувалася інтенсивність наступальних дій ворога. Армія РФ намагалася прорвати оборону одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій.

Про це у телеграмі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках. Там була найвища кількість атак противника. Зокрема, на Покровському напрямку противник атакував позиції наших військ 163 рази, на Олександрівському напрямку – 96 разів.

На Костянтинівському напрямку російські війська вчинили 84 штурмові дії, а на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках відбулося загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

Сирський пише, що, попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання.

«Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил», – повідомив він.

Окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, завадити роботі наших безпілотних систем і артилерії.

Командування військ РФ кинуло у “м’ясні штурми” десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими, тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими.

Також Сили оборони знищили чимало ворожої військової техніки та озброєння.

«Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами», – додав Сирський і наголосив, що успішне відбиття масованих штурмів противника стало можливим насамперед завдяки мужності та стійкості кожного воїна, який виконує бойові завдання і тримає стрій у цих надскладних умовах.

На окремих напрямках наші воїни перехопили ініціативу та проводять власні активні дії, застосовуючи тактику активної оборони.