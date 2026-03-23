Унаслідок обстрілів росіянами Сумщини постраждали четверо осіб

Унаслідок обстрілів росіянами Сумської області постраждали четверо осіб. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Окупанти 80 разів обстріляли 31 населений пункт у 17 громадах області.
У Березівській громаді постраждали 13-річний хлопець і 18-річна дівчина. Дрон влучив у їхнє авто.
До лікарів також звернувся 47-річний чоловік, який постраждав 21 березня внаслідок атаки БпЛА у Сумській громаді і 14-річний хлопець у Путивльській громаді, який також отримав травми після удару дрону.
Пошкодження:
- Сумська громада – багатоквартирний будинок, вантажний автомобіль, об’єкти інфраструктури;
- Шосткинська громада – багатоквартирний і приватні будинки, об’єкт інфраструктури;
- Шалигинська громада – зруйнований приватний будинок, господарчі споруди;
- Білопільська громада – магазин і ветаптека;
- Глухівська громада – нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури;
- Березівська, Річківська, Буринська громади – пошкоджені автомобілі;
- Миколаївська сільська громада – приватне домоволодіння;
- Роменська громада – пошкоджені пам’ятники на кладовищі.
Повітряна тривога тривала на Сумщині 19 годин 36 хвилин.