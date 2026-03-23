Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Унаслідок обстрілів росіянами Сумщини постраждали четверо осіб

Окупанти 80 разів обстріляли 31 населений пункт у 17 громадах області.

Фото: unn.ua

Унаслідок обстрілів росіянами Сумської області постраждали четверо осіб. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Березівській громаді постраждали 13-річний хлопець і 18-річна дівчина. Дрон влучив у їхнє авто.

До лікарів також звернувся 47-річний чоловік, який постраждав 21 березня внаслідок атаки БпЛА у Сумській громаді і 14-річний хлопець у Путивльській громаді, який також отримав травми після удару дрону.

Пошкодження: 

  • Сумська громада – багатоквартирний будинок, вантажний автомобіль, об’єкти інфраструктури; 
  • Шосткинська громада – багатоквартирний і приватні будинки, об’єкт інфраструктури;
  • Шалигинська громада – зруйнований приватний будинок, господарчі споруди; 
  • Білопільська громада – магазин і ветаптека; 
  • Глухівська громада – нежитлові приміщення, об’єкти інфраструктури; 
  • Березівська, Річківська, Буринська громади – пошкоджені автомобілі; 
  • Миколаївська сільська громада – приватне домоволодіння; 
  • Роменська громада – пошкоджені пам’ятники на кладовищі.

Повітряна тривога тривала на Сумщині 19 годин 36 хвилин.

Читайте також
