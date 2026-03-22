На Сумщині росіяни поцілили в авто. Постраждали брат і сестра

Сьогодні, 22 березня, російські війська поцілили у авто в Сумській області. В результаті постраждали 18-річна дівчина і її 13-річний брат.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Там зазначили, у Березівській громаді Шосткинського району близько 15:30 год ворог атакував безпілотником автомобіль із цивільними.

Поранено двох пасажирів: 18-річну дівчину та її 13-річного брата. Постраждалих доставили до медичного закладу, їм надається необхідна допомога.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).