На Дніпропетровщині через атаки РФ загинули двоє людей

У Дніпропетровській області через російські атаки загинули двоє людей. Понад 30 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені кілька підприємств та приватний будинок. Зайнялася автівка. Там загинули двоє людей.

У Новопокровській громаді Дніпровського району горіла автівка.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена оселя. У самому Кривому Розі є пошкодження на території інфраструктурних об'єктів.