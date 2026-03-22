Суспільство / Війна

На Дніпропетровщині через атаки РФ загинули двоє людей

Росіяни завдали понад 30 ударів по області. 

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російські атаки загинули двоє людей. Понад 30 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені кілька підприємств та приватний будинок. Зайнялася автівка. Там загинули двоє людей. 

У Новопокровській громаді Дніпровського району горіла автівка. 

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена оселя. У самому Кривому Розі є пошкодження на території інфраструктурних об'єктів.

  • Сьогодні російські окупанти завдали удару по Кривому Розі. Там пошкоджено промисловий об'єкт.
  • А вчора росіяни вбили двох мешканців області. 
﻿
