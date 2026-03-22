Пожежники гасять займання на складі у селі Погреби на Київщині

У Броварському районі Київської області триває ліквідація масштабної пожежі. Станом на 18:40 пожежу ліквідували. До медиків за допомогою звертався один чоловік.

Про це повідомили у ДСНС України.

Пожежа сталася у селі Погреби у складській будівлі на площі 5500 кв.м. Пізніше загорілася трива, займання на площі 1 га теж ліквідували.

До гасіння залучили понад 60 рятувальників та 16 одиниць техніки рятувальників, а також підрозділи місцевої пожежної охорони.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

