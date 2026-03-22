У Чернігові під час відбиття атаки РФ пролунав вибух, є поранені (оновлено)

У Чернігові внаслідок вибуху невідомого предмету у супермаркеті є поранені. Попередньо, вибух стався під час відбиття ворожої атаки.

Як спочатку повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, в супермаркеті АТБ на вулиці Льотній вибухнув невідомий предмет, травми отримали чотири людини.

Потім Брижинський розповів, що після вибуху до лікарні доставили трьох постраждалих – чоловіка та двох жінок. Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості.

Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий.

У Національній поліції поінформували, що на місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Попередньо встановлено, що вибух у супермаркеті стався під час відбиття ворожої атаки на Чернігів, повідомили у Національній поліції.