85-річна мешканка Херсону загинула через детонацію боєприпасу у її руках (оновлено)

Унаслідок російського обстрілу у середмісті Херсона виявили тіло літньої жінки, інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У середмісті виявили тіло літньої жінки, яка дістали смертельні травми через ворожий обстріл. Наразі відповідні служби встановлюють особу вбитої", – ідеться у повідомленні.

Прокудін потім додав, що 85-річна жінка принесла додому невстановлений боєприпас, який здетонував у неї в руках. Внаслідок вибуху вона дістала поранення, несумісні з життям.

Раніше район, в якому мешкала херсонка, російські окупанти неодноразово обстрілювали касетними снарядами.

Також, до лікарні звернувся чоловік, який 20 березня постраждав через російський обстріл Херсона. У 66-річного херсонця діагностували вибухову травму та контузію. Він отримує необхідну меддопомогу.