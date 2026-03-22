У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора Сили оборони України продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях України, інформує Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє мая, Брянської області рф. Чергова одиниця засобів ворожої ППО виведена з ладу – зафіксовано пряме влучання в ціль", – ідеться у повідомленні.

У районі Старопетриківки на ТОТ Запоріжжя завдано удару по району зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу – "Бук-М2". Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також українські захисники завдали успішних ударів по логістичному хабу та району зосередження противника поблизу Великої Новосілки на ТОТ Донеччини, уразили командно–спостережний пункт в околицях Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля, зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя на ЗАпоріжжі та ще один командно–спостережний пункт ворога на його території, біля Смородіно, Бєлгородської обл., рф.

Втрати ворога уточнюються.

22 березня Сили безпілотних систем знищили ворожий ЗРК "Бук-М3" та "Бук-М2" на Брянщині, а також ліквідували ворожу РЛС комплексу С-400.