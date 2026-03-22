Триває розслідування загибелі 19-річної провідниці на Одеській залізниці

В Укрзалізниці перевіряють, чому і як наявні безпекові алгоритми не запобігли трагедії.

Загибла Ілона Вовк на стажуванні у Німеччині

Триває розслідування загибелі 19-річної провідниці Ілони Вовк на Одеській залізниці під час зупинки поїзда та організації евакуації пасажирів, яку оголосили через загрозу російських дронів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Дівчина опинилася на коліях у момент проходження зустрічного поїзда, що також рухався до своєї евакуаційної зупинки. 

“Розслідування триває, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Дуже важлива кожна деталь, щоб продовжувати працювати у тих надзвичайних умовах, у яких їздять сьогодні наші бригади”, – написав Перцовський на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що 19-річна Ілона пройшла стажування й лише розпочинала перші повноцінні поїздки. Вона пройшла стажування в Німеччині і хотіла працювати саме в Україні.

