МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Віцепрем'єр з відновлення повідомив, що загалом по країні за січень – березень вже виконано 1 млн кв м ремонту доріг

Це – найбільший обсяг за весь час повномасштабної війни. Зокрема із лютого в Одеській області відновлено понад 150 тисяч кв м дорожнього покриття.

Фото: Мінрозвитку

Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що на Одещині цього року тема відновлення доріг – одна з ключових. 

За його даними, траса М-05 Київ–Одеса після зими стала однією з найпроблемніших у країні, але водночас – критично важливою: це маршрут до портів, для військової логістики та гуманітарних перевезень.

Саме тому її визначено пріоритетною. Уряд планує відновити більше 400 тисяч кв м покриття. Роботи вже тривають – виконано понад 50 тисяч кв м ремонту.

Паралельно йде робота й на інших ключових напрямках області – М-14, М-15 (на Рені), М-16 (на Кишинів), М-28, М-27, а також Р-72 і Р-55 – по цих дорогах ліквідовано десятки тисяч квадратних метрів пошкоджень.

Із лютого в Одеській області відновлено понад 150 тисяч кв м дорожнього покриття. Щодня працюють близько 17 ремонтних бригад.

Цього року роботи по всій країні стартували раніше – у лютому, і темпи суттєво зросли. Якщо ще кілька тижнів тому це було 30–40 тисяч кв м, то зараз – до 90 тисяч кв м на добу. Темр і далі нарощують.

“Загалом по країні за січень–березень вже виконано 1 млн кв м ремонту доріг. Це – найбільший обсяг за весь час повномасштабної війни”, – заявив віцепрем'єр.

Читайте також
