Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що на Одещині цього року тема відновлення доріг – одна з ключових.
За його даними, траса М-05 Київ–Одеса після зими стала однією з найпроблемніших у країні, але водночас – критично важливою: це маршрут до портів, для військової логістики та гуманітарних перевезень.
Саме тому її визначено пріоритетною. Уряд планує відновити більше 400 тисяч кв м покриття. Роботи вже тривають – виконано понад 50 тисяч кв м ремонту.
Паралельно йде робота й на інших ключових напрямках області – М-14, М-15 (на Рені), М-16 (на Кишинів), М-28, М-27, а також Р-72 і Р-55 – по цих дорогах ліквідовано десятки тисяч квадратних метрів пошкоджень.
Із лютого в Одеській області відновлено понад 150 тисяч кв м дорожнього покриття. Щодня працюють близько 17 ремонтних бригад.
Цього року роботи по всій країні стартували раніше – у лютому, і темпи суттєво зросли. Якщо ще кілька тижнів тому це було 30–40 тисяч кв м, то зараз – до 90 тисяч кв м на добу. Темр і далі нарощують.
“Загалом по країні за січень–березень вже виконано 1 млн кв м ремонту доріг. Це – найбільший обсяг за весь час повномасштабної війни”, – заявив віцепрем'єр.
- У лютому Кулеба заявив, що протягом наступних шести місяців уряд приведе до ладу основні наші дороги. Першочергові роботи на суму понад 14 млрд грн вже знаходяться в обробці.