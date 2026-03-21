Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Знищено понад 200 гектарів лісу: на Прикарпатті судитимуть підозрюваних у масштабній вирубці в НПП «Гуцульщина»

Знищено понад 13,5 тисячі дерев на площі більш ніж 200 гектарів.

Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської області передали до суду справу щодо масштабних незаконних рубок на території Національного природного парку «Гуцульщина». 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, унаслідок незаконної діяльності було знищено понад 13,5 тисячі дерев на площі більш ніж 200 гектарів, а збитки державі перевищили 731 млн грн.

Організував схему, за версією слідства, колишній посадовець лісгоспу, який виконував обов’язки начальника профільного відділу. До протиправних дій він залучив ще трьох службових осіб: голову комісії з припинення підприємства, т.в.о. директора та інженера з лісокористування.

Посадовці під виглядом «формування та оздоровлення лісу» оформили близько 50 незаконних лісорубних квитків у період із березня по грудень 2022 року. 

Дозволи видавалися без затверджених лімітів та відповідних погоджень, що дало змогу проводити вирубку у межах природно-заповідного фонду. До виконання робіт вони залучали працівників кількох лісництв, переконуючи їх у законності дій.

Чотирьом фігурантам інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Організатору додатково закидають керівництво злочинною діяльністю. Статті, за якими пред’явлено обвинувачення, передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

﻿
