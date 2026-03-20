Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
ГоловнаЕкономікаДержава

Голова НБУ про підготовку до вступу в ЄС: "Інституційно національний банк готовий. Ми взагалі не сприймаємо це як виклик"

Станом на зараз готовність становить 80 %. 

30 років гривні
Андрій Пишний
Фото: скрин відео

Вступ до Євросоюзу вимагатиме повної адаптації української банківської сфери з європейською. Є мета підготувати повну адаптацію наступного року.

Зараз її рівень становить 80 %, а на момент повномасштабного вторгнення він складав 50 %. Про це голова Національного банку України Андрій Пишний розповів на заході, організованому в межах спільного з LB проєкту “30 років гривні”.

“Ми дуже наполегливо працюємо”, – зазначив він. 

Наступний етап – єврозона.

“Це дійсно буде нова реальність, але це середньострока перспектива”, – пояснив голова НБУ. 

Пишний відзначив посилення комунікації, що відбулося між НБУ і центральними банками країн Центральної і Східної Європи в попередні три роки.

“Інституційно національний банк готовий. Ми взагалі не сприймаємо це як виклик. Це задача”, – сказав він. 


Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies