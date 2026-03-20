Голова НБУ про підготовку до вступу в ЄС: "Інституційно національний банк готовий. Ми взагалі не сприймаємо це як виклик"

Станом на зараз готовність становить 80 %.

Вступ до Євросоюзу вимагатиме повної адаптації української банківської сфери з європейською. Є мета підготувати повну адаптацію наступного року.

Зараз її рівень становить 80 %, а на момент повномасштабного вторгнення він складав 50 %. Про це голова Національного банку України Андрій Пишний розповів на заході, організованому в межах спільного з LB проєкту “30 років гривні”.

“Ми дуже наполегливо працюємо”, – зазначив він.

Наступний етап – єврозона.

“Це дійсно буде нова реальність, але це середньострока перспектива”, – пояснив голова НБУ.

Пишний відзначив посилення комунікації, що відбулося між НБУ і центральними банками країн Центральної і Східної Європи в попередні три роки.

“Інституційно національний банк готовий. Ми взагалі не сприймаємо це як виклик. Це задача”, – сказав він.



