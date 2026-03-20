Пишний: сформована стратегія дозволяє гідно зустріти виклики, спричинені війною на Близькому Сході

Сформована за роки в Національному банку України база дозволяє зустріти виклики, спричинені війною на Близькому Сході, гідно. Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив під час панельної дискусії, організованої спільно з LB в межах проєкту “30 років гривні”.

Він зазначив, що війна є викликом глобального значення. І нагадав, що стратегія НБУ була змінена в 2023-му.

До неї додали фразу про те, що фінансову стабільність забезпечується за будь-яких умов.

“До нашої війни додалася їхня. Це ще одна криза”, – прокоментував голова Нацбанку події на Близькому Сході.

Поки що ця криза не відчутніша, ніж блекаути 2022-го і масовані обстріли, які були ще кілька місяців тому.

Пишний звернув увагу, що банківська система зустріла й повномасштабне вторгнення підготовленою. Вона використала зміни, реалізовані ще в 2014 році.