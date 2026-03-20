“Україна – це не питання, а відповідь”: голова НБУ наголосив на взаємній важливості євроінтеграції України

Держава здатна принести партнерам рішення, що довели ефективність. 

Глава нацбанку Андрій Пишний
Фото: Національний банк України

Для Європи інтеграція України не менш важлива, ніж для самої країни. Україна несе до Європи низку адаптивних рішень, що довели ефективність.

Про це на заході, присвяченому відзначенню 35 років Національного банку України, повідомив його голова Андрій Пишний, передає кореспондентка LB. Він наголосив, що навіть під час масованих ворожих атак українська банківська система зберігала стійкість. 

“Україна – це не питання. Україна – це відповідь, і у фінансовій сфері теж”, – сказав він. 

Критично важливою є незалежність центробанку і здатність з повагою до інших інститутів вибудовувати ефективну взаємодію. Це різні ролі, але спільна відповідальність, і саме так будується здорова економіка, вважає голова НБУ. 

Пишний додав, що зараз НБУ і національній валюті України довіряють. 

За 35 років існування Центробанку відбулося становлення інституції, що стала важливою опорою держави. Для наступних років є завдання посилюватися і розвивати систему відповідно до європейських стандартів, додав він. 

